Жителей Владимирской области ждет одно из самых мощных энергетических новолуний в январе 2023 года....

Жителей Владимирской области ждет одно из самых мощных энергетических новолуний в январе 2023 года. Луна вступает в фазу роста, поэтому приходит время для новизны. В январе наступит особое новолуние. Оно наступит в знаке Водолея, 21 января в 23:56.Представители всех знаков зодиака смогут ощутить энергетический импульс и второе дыхание для новых начинаний. Астрологи советуют также запланировать и стремиться к реализации важных дел.Январское новолуние заряжено энергией сразу трех планет:• позитивного и расширяющего Юпитера, дающего масштаб;• активного Марса, который дарует силы;• мощного Плутона, влияющего на трансформацию и перемены.Как провести его с пользой и заложить фундамент успеха и изобилия на Новый 2023 год?На новую Луну необходимо отказаться от всего старого, чтобы пойти в светлое будущее.Заняться организаторскими вопросами — они будут успешными. Также на новолуние стоит уделить внимание сфере недвижимости.Можно смело отправляться в путешествие или деловую поездку. На пользу пойдет отдых на природе и прогулки на свежем воздухе.Большую пользу принесут диеты и отказ от вредных привычек.В период Новой Луны важно успеть загадать желание.Можно делать карту желаний.Что нельзя делать в новолуние в январе 2023?На новую Луну необходимо проявить осторожность с деньгами: не желательно давать или брать в долг.По возможности избегать споров и конфликтных ситуаций. В этот день люди будут чрезвычайно мнительны и импульсивны.Очистить голову от негативных мыслей. Это чревато погружением в депрессию.На кармическое новолуние рекомендуется быть осторожным в повседневных делах и не рисковать. Велика вероятность получить травму.Фото pxfuel.com