Жители Владимирской области стали больше тратиться на вредные привычки. Среди жителей из...

Жители Владимирской области стали больше тратиться на вредные привычки.Среди жителей из Владимирской области был проведен опрос по поводу их отношения к здоровому образу жизни.Среди опрошенных, которые признали, что не всегда ведут здоровый образ жизни, наиболее частые виды вредных привычек: сидячий образ жизни/работы или слишком много времени проводят за компьютером (по 30% каждый из вариантов); курение (19%); слишком много времени отводится соцсетям (13%); фаст-фуд (12%); алкоголь (11%); экстремальные диеты (2%).В результате исследования выяснилось, что за последний год у 23% респондентов выросли расходы на вредные привычки (покупка алкоголя, курительные принадлежности, фаст-фуд и т.п.). 36% в среднем тратят одни и те же суммы в месяц на свои привычки (большая часть из них от 1 до 5 тысяч рублей). Каждый десятый опрошенный тратит на пагубные привычки до от 6 до 30 тысяч рублей в месяц.При этом половина опрошенных (56%) признает, что нездоровый образ жизни повлиял негативно на их физическое и психологическое здоровье, а также качество жизни. 29% респондентов вреда для здоровья не заметили, но допускают, что таковой может быть в будущем. 15% считают, что их образ жизни не нанёс им никакого вреда и последствий не предвидится.59% жителей региона признались, что испытывают существенный недостаток знаний по многим вопросам ЗОЖ либо считают себя просвещенным, но по некоторым аспектам есть недостаток знаний.Говоря о своих здоровых привычках, 79% опрошенных соискателей рассказали, что стараются чаще и дольше ходить пешком, 69% спят положенные 7-8 часов в сутки, 60% придерживаются правильного питания. Кроме того, 48% стараются не пить алкоголь либо сократить его потребление, 47% занимаются спортом или фитнесом, 44% стараются не курить либо курить реже. 43% жителей региона пытаются избегать стрессов, 41% занимаются профилактикой заболеваний, а 31% стараются проводить меньше времени в социальных сетях.При этом 77% приверженцев ЗОЖ отмечают позитивное влияние этих привычек на самочувствие и качество жизни.Фото pxfuel.com