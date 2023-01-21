Изменения во внешности Яны Рудковской не остались незамеченными.

Изменения во внешности Яны Рудковской не остались незамеченными.48-летняя ЯнаРудковская буквально на днях порассуждала на тему красоты, пластики и естественногостарения. По мнению продюсера Димы Билана, женщинам стоит учиться принимать свойвозраст. Сама же Яна, по ее заявлению, не прибегала ни к каким хирургическимпроцедурам для омоложения. Убедится в этом помогла и врач-косметолог Юлия Бондарь."Следов пластикия не наблюдаю. У нее в принципе все без изменений на протяжении нескольких лет",— говорит косметолог. Тем не менее, очевидно, что с возрастом у звезды появляютсяестественные изменения. Из более заметных недостатков Бондарь заметила лишнийвес."Хочуотметить, что Яна в последнее время поднабрала немножко. Из-за большогоколичества подкожно жировой клетчатки мы наблюдаем круглые щеки и круглое лицо.Оно у Яны в последнее время значительно округлилось", — подмечает эксперт.Не исключает ЮлияБондарь и грамотные походы к косметологу за уколами красоты. Возможно, именноиз-за филлеров и появилась отечность у раздутой Рудковской. Вот так послезаявления врача в жизни Яны Рудковской случилось пополнение — новые домыслы поповоду ее лица и кожи. Скорее всего, жена Евгения Плющенко не раскроет до концасвои секреты красоты. Однако, очевидно, что женщина старается и будетпродолжать ухаживать за собой всеми возможными способами.