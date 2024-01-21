В лагере Олимп Владимирской области появятся два новых корпуса На территории...

В лагере "Олимп" Владимирской области появятся два новых корпусаНа территории спортивно-оздоровительного центра «ОЛИМП» в Собинском районе появятся два новых корпуса. Один такой корпус может вместить в себя 52 человека."Уже в 2024 году увеличится количество детей, которые смогут отдохнуть летом в комфортных условиях", - рассказывает министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова.В 2023 году Владимирская область прошла конкурсный отбор Минпросвещения России на возведение на базе детских лагерей быстровозводимых конструкций в 2024 году.Главная особенность быстровозводимых конструкций в том, что их строительство не занимает много времени.Напомним, что в 2023 году почти 80 000 детей смогли отдохнуть в лагерях Владимирской области.Фото: Министерство образования Владимирской области