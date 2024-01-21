Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Костромской, Ивановской и Владимирской областям.

В первые две недели 2024 года во Владимирскую область было ввезено 110 тон риса. Крупу доставили из Кызылординской области Казахстана. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Костромской, Ивановской и Владимирской областям.Напомним, рис является подкарантинным продуктом, так как есть риски ввезти вместе с ним каких-либо вредителей. Результаты исследований ввезённого зерна показали, что бояться нечего, а занимался проверкой Владимирский научно-исследовательский институт защиты животных.Доставкой занималась пара организаций, которая специализируются на хранении и продаже зерна. Так, в наши края рис был доставлен железной дорогой и на фурах.