Почти 380 млн рублей взыскали судебные приставы Владимирской области с неплательщиков алиментов
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Почти 380 млн рублей взыскали судебные приставы Владимирской области с неплательщиков алиментов
За 2023 год судебные приставы взыскали в пользу детей более 380 миллионов рублей алиментных платежей, что на 150 миллионов рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом сообщило Управление федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.
Напомним, что неуплата алиментов приводит к ряду последствий:
Судебные приставы вправе применить арест имущества и запрет на выезд должника за пределы страны.
Могут ограничить права должника на управление транспортным средством и арестовать его счета.
Также предусмотрена административная и уголовная ответственность за неуплату алиментов.
В 2023 году к административной ответственности были привлечены около 800 неплательщиков, к уголовной – более 400.
Одной из самых распространенных мер, применяемых судебными приставами является ограничение права на выезд из страны. В 2023 году данная мера была применена в отношении более 6 тыс. должников.
Второй по популярности мерой стало временное ограничение на пользование должниками специальным правом. Общая взысканная сумма — более 80 млн рублей.
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Фото: freepik.com