Почти 380 млн рублей взыскали судебные приставы Владимирской области с неплательщиков алиментов За...

Почти 380 млн рублей взыскали судебные приставы Владимирской области с неплательщиков алиментовЗа 2023 год судебные приставы взыскали в пользу детей более 380 миллионов рублей алиментных платежей, что на 150 миллионов рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом сообщило Управление федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.Напомним, что неуплата алиментов приводит к ряду последствий:Судебные приставы вправе применить арест имущества и запрет на выезд должника за пределы страны.Могут ограничить права должника на управление транспортным средством и арестовать его счета.Также предусмотрена административная и уголовная ответственность за неуплату алиментов.В 2023 году к административной ответственности были привлечены около 800 неплательщиков, к уголовной – более 400.Одной из самых распространенных мер, применяемых судебными приставами является ограничение права на выезд из страны. В 2023 году данная мера была применена в отношении более 6 тыс. должников.Второй по популярности мерой стало временное ограничение на пользование должниками специальным правом. Общая взысканная сумма — более 80 млн рублей.Ранее мы рассказывали:- Во Владимире горе-отец оплатил задолженность по алиментам лишь после ареста гаража;- Судебные приставы взыскали с жителя Вязников долг по алиментам в размере 500 тысяч рублей;- Во Владимирской области судебные приставы "заставили" горе-мать выплатить сыну крупную задолженность по алиментам.Фото: freepik.com