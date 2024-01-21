Жителю Владимира грозит срок за порчу остановки общественного транспорта
Во Владимире прокурором...
Жителю Владимира грозит срок за порчу остановки общественного транспорта
Во Владимире прокурором направлено в суд уголовное дело о вандализме. Местный житель обвиняется в порче городского имущества.
Следствием установлено, что ночью 25 октября 2023 года после ссоры с супругой мужчина, проходя мимо остановки общественного транспорта «Площадь Фрунзе», поднял с земли бутылку из-под вина и бросил ее в стеклянную конструкцию.
Мужчина вину в совершенном преступлении признал полностью, причинённый вред возместил.
За совершение преступления ему грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Уголовное дело направлено в мировой суд Фрунзенского района г. Владимира для рассмотрения по существу.
Фото: freepik.com