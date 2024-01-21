Общественная организация «Чистый Суздаль» уже подало несколько заявлений в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

Экоактивисты бьют тревогу по поводу загрязнения Каменки под Суздалем. Общественная организация «Чистый Суздаль» уже подало несколько заявлений в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.Поводом для обращения в надзорные органы стало обнаружение нарушений санитарных норм перед крещенскими купаниями. Кроме Каменки, воду признали негодной ещё и в Нерли. Купание в этих реках грозит массовыми инфекционными заболеваниями, рассказывают общественники экологического контроля.По их мнению, сливы в водоёмы увеличиваются по мере поступления туристов. Пока власти готовятся к 1000-летию Суздаля, проблема лишь усугубляется, поэтому её надо решать вместе и с подготовкой к юбилею.