Госинспекция по жилищному надзору во Владимирской области разъяснила, кто должен платить долги ЖКУ...

Госинспекция по жилищному надзору во Владимирской области разъяснила, кто должен платить долги ЖКУ при продаже квартиры.При смене собственника может остаться задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, предупреждает Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области.Предыдущий владелец обязан погасить долги по ЖКУ.Например, свет, воду, канализацию, содержание общедомового имущества. Даже если новый собственник купил квартиру с задолженностью, взыскивать ее должны с владельца, при котором она образовалась.У нового владельца обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых в отношении приобретенной квартиры, возникает после регистрации перехода права собственности к новому собственнику.До этого момента обязанность оплачивать услуги несет предыдущий собственник квартиры.Однако это не касается взносов на капитальный ремонт. Они закрепляются за конкретным жильем, поэтому задолженность по ним погашает тот, кому квартира принадлежит на момент взыскания.- Если квартира была получена по наследству, все долги за коммунальные услуги переходят наследникам.Если обнаружен долг за ЖКУ напишите заявление в управляющую организацию или поставщикам ресурсов, чтобы открыть счет на нового собственника, советуют специалистыПредоставьте выписку из ЕГРН для подтверждения даты возникновения права собственности.Взыскивать долг с предыдущего собственника — задача управляющей или ресурсоснабжающей организации, а не нового владельца жилья.Фото: https://www.freepik.com