На фестивале-ярмарке российских товаров в Китае представят продукцию из Владимирской области Как...

На фестивале-ярмарке российских товаров в Китае представят продукцию из Владимирской областиКак сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, с 27 января по 4 февраля в китайской провинции Ляонин пройдёт первый фестиваль-ярмарка российских товаров «Сделано в России». Мероприятие проводит Российский экспортный центр в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».На ярмарке будут представлены порядка 1400 различных товаров от более чем 70 российских компаний: продукты питания, напитки и потребительские товары.Владимирскую область представит компания «Аби». Она осуществила первую отгрузку партии своей продукции ещё в конце прошлого года.Ожидается, что ярмарку посетят около 3 миллионов человек."В церемонии её открытия примет участие российская фигуристка, победительница множества российских и международных соревнований, чемпионка Гран-при Китая по фигурному катанию 2019 года, международного турнира по фигурному катанию, организуемого Ассоциацией фигурного катания Китая, а также чемпионка Олимпийских игр 2022 года в Пекине Анна Щербакова", - рассказали в Правительстве.Фото: freepik.com