Народные приметы на 22 января. Что запрещено делать в Филиппов день, чтобы не настигли финансовые...

Народные приметы на 22 января. Что запрещено делать в Филиппов день, чтобы не настигли финансовые проблемы?Понедельник, 22 января 2024 года, отмечен в Православном календаре как день, когда церковью почитается память святого Филиппа.В этот день говорили: «Пришла пора, забот гора». После длительной череды праздников у людей накопилось множество дел. В доме производили генеральную уборку, перестирывали одежду и белье. Все эти заботы ложились на плечи хозяйки дома, про которую в народе говорили: «Не та хозяйка хороша, что красиво говорит, а та, которая щи вкусно варит».Что можно и нельзя делать в Филиппов день?В этот день было принято приводить в порядок себя и свой дом, так как за время праздников у людей скапливалось много дел.Также 22 января было принято ходить в баню, чтобы смыть Святки — в христианской традиции время с Рождества Христова до Крещенского Сочельника.Главное, что нельзя делать в день Филиппа, – это бездельничать. Такая запрещающая примета появилась неспроста. К этому дню заканчивались святочные гуляния, и приходила пора браться за работу – нужно было сделать генеральную уборку в доме, постирать, заняться ремонтом инвентаря, нарубить дров.Люди верили, что тот, кто не прислушается к совету и продолжит вести праздный образ жизни, будет наказан – начнутся у лентяя серьезные финансовые проблемы, планы в одночасье рухнут, а также уйдет из дома удача и счастье.Запрещено приметами сегодняшнюю работу делать наскоро. Чудотворец Филипп не уважает тех, кто относится халатно к делу. Такого работника он может серьезно наказать, наслав на него хвори и неприятности.Нельзя пришивать пуговицы, иначе не сможешь избавиться от старых проблем.Народные приметы на 22 января 2024 годаЯсный день – к хорошему урожаю.Скотина, выпущенная во двор, в хлев стремится – к холоду и снегопаду.Морозная погода – к хорошему урожаю яровых.Вороны и галки сидят на верхушках деревьев – к морозам, на снегу – к оттепели.Кошка на печь залазит – к похолоданию, лежит кверху брюхом – к потеплению, точит когти об дерево – к ветреной погоде, спит целый день – к теплу.Фото: freepik.com