Об этом рассказали в телеграм-канале «Владимирская Русь».

Операция муромлян по переправе наших войск через реку Северный Донец войдёт в учебники по военно-инженерному делу. Об этом рассказали в «Владимирская Русь».Кроме того, 28 понтонно-мостовая бригада, находящаяся в Муроме, по указу Президента звание Гвардейской после этого подвига. Командир роты, Александр Баранов, вспоминает, что берега у этой реки были слишком «коварными». Задача была сложнейшей.Примечательно, что прадед понтонной роты также проходил службу в инженерных войсках. По словам Александра, тот для него огромный пример.