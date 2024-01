Почему бы во Владимирской области не создать приложение для кормления братьев наших меньших на...

Почему бы во Владимирской области не создать приложение для кормления братьев наших меньших на улицах городов?Трогательная история касательно братьев наших меньших приходит нам из Китая и не может оставить равнодушным ни одного любителя пушистых созданий.В Китае появилось уникальное приложение Hello Street Cat, которое доставляет радость не только уличным котам, но и их наблюдателям. В нем можно купить корм уличному коту и лично посмотреть, как он ест. Об этом сообщает telegram - канал о диджитале, IT и технологиях "В IT и выйти"Для этого в городах есть специальные миски с камерами и автоматической выдачей корма.Любимчик всех пользователей — Мистер Фреш, который ест только свежий корм. Он стал настолько популярен, что авторы приложения добавили его фото на карточку приложения в App Store.Было бы здорово создать во Владимирской области такое приложение. Берегите наших маленьких друзей и пусть Hello Street Cat продолжает творить добро и радость в сердцах людей. Будем надеяться, что это гениальное приложение наберёт большую популярность и появится в городах России.Фото: freepik.com; видео: telegram - канал о диджитале, IT и технологиях " В IT и выйти"