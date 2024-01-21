Три поколения многодетной семьи Минеевых из Владимирской области представят регион на Всероссийском...

Три поколения многодетной семьи Минеевых из Владимирской области представят регион на Всероссийском форуме «Родные – Любимые»С 19 по 23 января в Москве, в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, пройдёт Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые». В мероприятиях форума примут участие и представители Владимирской области, сообщает Министерство образования и молодёжной политики.Три поколения многодетной семьи Минеевых-Козловых (г.Радужный – с.Черкутино Собинского района – г.Владимир) примут участие в конкурсе «Династии России», который даст возможность родителям и детям #всейсемьёй провести время с пользой и узнать друг друга с новой стороны, сплотиться вокруг общих ценностей и положить начало традициям совместного творчества."Семьи-участники конкурса проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков, исторических и культурных достопримечательностях малой родины, получат возможность проявить свои творческие способности и выступить на сцене #всейсемьёй. Кроме того, семьи смогут приготовить блюда по своим семейным рецептам и принять участие в викторине, посвящённой семейным ценностям и традициям", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Для участников форума будут организованы семейные активности: мастер-классы, презентации, кулинарная викторина, музыкальные моменты.В павильоне № 75 ВДНХ на площадке Владимирской области гостей будут встречать князья Пётр и Феврония Муромские, былинный богатырь Илья Муромец, которые расскажут о празднике «День семьи, любви и верности», одарят их подарками и добрыми пожеланиями.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области