Умные светофоры и видеодетекторы: во Владимирской области продолжается внедрение интеллектуальной...

"Умные" светофоры и видеодетекторы: во Владимирской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системыНапомним, что на внедрение интеллектуальной транспортной системы в 33-м регионе выделили 110 миллионов рублей. В 2023-м году дорожники успели приступить к реализации проекта во Владимире. Умные светофоры уже появились на нескольких перекрестках.Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, мероприятия (проводимые в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги") по внедрению интеллектуальной транспортной системы в регионе продолжатся и в 2024 году.В этом году будут модернизированы 10 светофорных объектов на которых установят 21 видеодетектор транспортного потока.Это затронет следующие перекрестки:- ул. Тракторная (проходная ОАО "ВТЗ");- ул. Горького - ост. "Всполье";- ул. Безыменского, д17 - ост. "Магазин Ополье";- пр-т Строителей - ост. "ул. Белоконской";- ул. Безыменского - ост. Универсам;- ул. Верхняя Дуброва - ул. Фатьянова;- пр-т Ленина д. 62-65;- пр-т Ленина - остановка "ул. Пугачева";- ул. Дворянская - ост. "Золотые ворота";- ул. Чайкоского - ост. "Черемушки"."Так же специалисты продолжат расширять возможности программного обеспечения Центра управления интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации. Владимирская область планомерно движется к реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», где главная цель – повышение безопасности и качества жизни населения", - пояснили в Министерстве транспорта.Фото: Правительство Владимирской области; freepik.com