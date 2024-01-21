Об этом сообщили в администрации города Владимира.
В 2024 году власти Владимира модернизируют 10 светофоров
Об этом сообщили в администрации города Владимира.
В 2024 году власти Владимира модернизируют 10 светофоров. Об этом сообщили в администрации города Владимира.
Так, в светофорные объекты установят 21 видеодетектор транспортного потока. Проект реализуется в рамках «Общественной меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Так, светофоры будут модернизированы на следующих перекрёстках:
ул. Дворянская – ост. «Золотые ворота»;
ул. Верхняя Дуброва – ул. Фатьянова;
ул. Безыменского, д. 17 – ост. «Магазин Ополье»;
ул. Горького – ост. «Всполье»;
ул. Тракторная (проходная ОАО «ВТЗ»);
ул. Чайковского – ост. «Черемушки»;
ул. Безыменского – ост. «Универсам»;
пр-т Строителей – ост. «ул. Белоконской»;
пр-т Ленина – ост. «ул. Пугачева»;
пр-т Ленина, д. 62-65.
По словам властей, главная цель усовершенствования интеллектуальной транспортной системы – повышение безопасности и качества жизни населения.