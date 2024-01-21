Об этом сообщили в администрации города Владимира.

В 2024 году власти Владимира модернизируют 10 светофоровОб этом сообщили в администрации города Владимира.В 2024 году власти Владимира модернизируют 10 светофоров. Об этом сообщили в администрации города Владимира.Так, в светофорные объекты установят 21 видеодетектор транспортного потока. Проект реализуется в рамках «Общественной меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Так, светофоры будут модернизированы на следующих перекрёстках:ул. Дворянская – ост. «Золотые ворота»;ул. Верхняя Дуброва – ул. Фатьянова;ул. Безыменского, д. 17 – ост. «Магазин Ополье»;ул. Горького – ост. «Всполье»;ул. Тракторная (проходная ОАО «ВТЗ»);ул. Чайковского – ост. «Черемушки»;ул. Безыменского – ост. «Универсам»;пр-т Строителей – ост. «ул. Белоконской»;пр-т Ленина – ост. «ул. Пугачева»;пр-т Ленина, д. 62-65.По словам властей, главная цель усовершенствования интеллектуальной транспортной системы – повышение безопасности и качества жизни населения.