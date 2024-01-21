В Гороховце грубо нарушались права многодетной семьи Как сообщает пресс-служба областной...

В Гороховце грубо нарушались права многодетной семьиКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, семья обратившихся является многодетной. В Денисовском сельском поселении ей предоставлен земельный участок, который не обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой. К участку не подведены газопровод, сети электро - и водоснабжения, водоотведения, отсутствуют подъездные пути.В результате бездействия органов местного самоуправления, пользоваться землей по назначению нельзя, так как не обеспечена возможность ведения строительства и беспрепятственного подключения возводимого жилого дома к инженерно-техническим сетям."По результатам проверки прокурором в суд направлено административное исковое заявление о возложении на администрацию муниципального образования обязанности обеспечить земельный участок необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой", - пояснили в ведомстве.Восстановление нарушенных прав многодетной семьи находится на контроле прокуратуры района.Фото: freepik.com