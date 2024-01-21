В Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области зубрята вышли на обеденный...
В Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области зубрята вышли на "обеденный перерыв"
“Обеденные" кадры из Клязьминско-Лухского заказника
Реликтовых зубров у кормушек запечатлел экскурсовод - натуралист Алексей Ковезин. И - неожиданный факт! - вместе с исполинами в заказнике столуются молодые кабанчики. На подкормочной площадке они чувствуют себя вполне вольготно.
А это еще одно видео Алексея Ковезина. На "Тропе могучего зубра" он запечатлел обеденный перерыв сеголеток-зубрят. Один из малышей пытается дотянуться до кормушки, чтобы отведать пшеницы. Другой предпочитает материнское молоко.
Зубров в заказнике сейчас больше сотни.
Видео Алексея Ковезина