В Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области зубрята вышли на обеденный...

В Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области зубрята вышли на "обеденный перерыв"“Обеденные" кадры из Клязьминско-Лухского заказникаРеликтовых зубров у кормушек запечатлел экскурсовод - натуралист Алексей Ковезин. И - неожиданный факт! - вместе с исполинами в заказнике столуются молодые кабанчики. На подкормочной площадке они чувствуют себя вполне вольготно.А это еще одно видео Алексея Ковезина. На "Тропе могучего зубра" он запечатлел обеденный перерыв сеголеток-зубрят. Один из малышей пытается дотянуться до кормушки, чтобы отведать пшеницы. Другой предпочитает материнское молоко.Зубров в заказнике сейчас больше сотни.Видео Алексея Ковезина