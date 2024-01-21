В Коврове в 2024 году благоустроят два сквера и построят необычный фонтан Рядом с ДК «Родина» в...

В Коврове в 2024 году благоустроят два сквера и построят необычный фонтанРядом с ДК «Родина» в Коврове появится фонтан в виде стены со струящейся вниз водой. В январе начнётся третий этап благоустройства скверов «Культура» у ДК «Родина» и на улице Зои Космодемьянской. Контракты опубликовали на сайте Госзакупок. Для сквера "Культура выделили более 15 млн рублей, для сквера на улице Зои Космодемьянской - 18 млн рублей.Напомним, второй этап благоустройства ковровского сквера начался в феврале 2023 года. Конкурс выиграла компания с названием "Агуна". Строители выполнили всю "грязную" работу: проведен демонтаж старого покрытия, подготовлены дороги под брусчатку, расставлены поребрики, заложен фундамент фонтана. Но подрядчик не уложился в срок и контракт был разорван.В руководстве "Агуны" заявляют, что задержка произошла по вине администрации Коврова. Предоставленная мэрией техдокументация на фонтан была не полной.В сквере на улице Зои Космодемьянской установят большой цветник и зеленую аллею. Кроме того, на территории высадят 13 клёнов и 45 кустарников, сделают парковку, тротуары и газоны, а также большой детский городок. Работы должны завершиться к 1 июня 2024.Фото: Город Ковров