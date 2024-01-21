Здание Ковровской райбольницы в поселке Мелехово должны были отремонтировать конца 2022 года. Реконструкцию начали летом 2021 года, после того, как 9 августа был заключен контракт на сумму более

Здание Ковровской райбольницы в поселке Мелехово должны были отремонтировать конца 2022 года. Реконструкцию начали летом 2021 года, после того, как 9 августа был заключен контракт на сумму более 440 миллионов рублей. Однако в срок работы так и не завершили, сообщили в областной прокуратуре. В феврале 2022 года Александр Авдеев поручил ускорить ремонт, поскольку отставание от