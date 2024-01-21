Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

В воскресенье, 21 января, в Муроме зажгли Огонь семейного очага. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.Лампаду зажёг Епископ Муромский и Вязниковский Нил. Служба прошла в Троицком храме при Свято-Троицком монастыре, ведь именно здесь покоятся мощи Петра и Февронии, покровителей супружества.Завтра в Москве, в рамках форума «Родные – любимые» на ВДНХ, где до сих пор проходит выставка-форум «Россия», состоится открытие Года семьи, который объявил Владимир Путин. Открытие не пройдёт без Огня семейного очага, в столицу его доставит многодетная семья Терентьевых из Владимирской области.