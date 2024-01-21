Частный дом №137 и баня на улице Ленина в Суздале загорелись утром 21 января. Спасатели узнали о пожаре в 6:37. Пожар начался с задней стороны дома, где была расположена баня, сообщили «Шестому

Частный дом №137 и баня на улице Ленина в Суздале загорелись утром 21 января. Спасатели узнали о пожаре в 6:37. Пожар начался с задней стороны дома, где была расположена баня, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС. Огонь распространился на 230 квадратных метров. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрической сети. К счастью, никто не