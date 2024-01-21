Жителям Владимирской области предложили проверить знания русского языка в «тотальном диктанте» – ведущем просветительском проекте в области современного русского языка и новых языковых

Жителям Владимирской области предложили проверить знания русского языка в «тотальном диктанте» – ведущем просветительском проекте в области современного русского языка и новых языковых навыков. В ЦФО он пройдет 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства области. В каждом населенном пункте будет городской координатор или инициативная команда, волонтеры. Они возьмут на себя организацию и проведение диктанта. Прокомментируйте