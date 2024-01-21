Владимирские IT-специалисты приглашаются к участию в конкурсе «Код-ИИ»
Напомним, что с 19 декабря...
Владимирские IT-специалисты приглашаются к участию в конкурсе «Код-ИИ»
Напомним, что с 19 декабря 2023 года Фонд содействия инновациям начал отбор проектов по конкурсу «Код-Искусственный интеллект (очередь VI)» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Об этом сообщили в Министерстве цифровизации Владимирской области.
Конкурс ориентирован на поддержку проектов, реализуемых разработчиками и исследователями, а также их коллективами в целях создания и развития открытых библиотек (opensource) в сфере искусственного интеллекта.
Отбор проектов происходит по следующим направлениям:
- компьютерное зрение;
- обработка естественного языка;
- распознавание и синтез речи;
- интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
- перспективные методы искусственного интеллекта.
В результате реализации проекта должна быть создана и опубликована в публичном репозитории открытая библиотека в сфере ИИ, предоставляемая любым лицам на условиях безвозмездной бессрочной открытой лицензии.
Подать заявку можно через систему АС Фонд-М
Подробнее на сайте конкурса
Заявки на конкурс принимаются до 19 февраля 2024 года.
Фото: freepik.com