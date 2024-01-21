Владимирские IT-специалисты приглашаются к участию в конкурсе «Код-ИИ» Напомним, что с 19 декабря...

Владимирские IT-специалисты приглашаются к участию в конкурсе «Код-ИИ»Напомним, что с 19 декабря 2023 года Фонд содействия инновациям начал отбор проектов по конкурсу «Код-Искусственный интеллект (очередь VI)» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Об этом сообщили в Министерстве цифровизации Владимирской области.Конкурс ориентирован на поддержку проектов, реализуемых разработчиками и исследователями, а также их коллективами в целях создания и развития открытых библиотек (opensource) в сфере искусственного интеллекта.Отбор проектов происходит по следующим направлениям:- компьютерное зрение;- обработка естественного языка;- распознавание и синтез речи;- интеллектуальные системы поддержки принятия решений;- перспективные методы искусственного интеллекта.В результате реализации проекта должна быть создана и опубликована в публичном репозитории открытая библиотека в сфере ИИ, предоставляемая любым лицам на условиях безвозмездной бессрочной открытой лицензии.Подать заявку можно через систему АС Фонд-МПодробнее на сайте конкурсаЗаявки на конкурс принимаются до 19 февраля 2024 года.Фото: freepik.com