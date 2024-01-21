Владимирские конькобежцы завоевывают медали престижных соревнований. В Коломне прошло первенство...

Владимирские конькобежцы завоевывают медали престижных соревнований.В Коломне прошло первенство ЦФО по многоборью среди юношей и девушек 14-15 лет и 16-17 лет. Более 160 спортсменов из 9 регионов встретились на ледовых дорожках, сообщает пресс-служба минспорта ВО.Соревнования проводились в дисциплинах:- Многоборье (500м+1500м+1000м+3000м)- Многоборье (500м+3000м+1500м+5000м).- Масстарт 10 кругов.По итогам двух соревновательных дней Иван Кочетков завоевал бронзовую медаль в дисциплине масстарт, а также попал в 6-ку сильнейших по сумме дистанций в многоборье.Фото: сообщает пресс-служба минспорта ВО.