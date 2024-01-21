Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.

Владимирские студенты-медики впервые вышли на практику. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Учебная практика обучающихся во Владимирском филиале ПИМУ пройдёт в Городской клинической больнице скорой медпомощи Владимира. Первокурсникам предстоит поработать среди травматологов, хирургов, реаниматоров и урологов.Пока что студентам будут давать базовые задачи – сменить больному бельё, перевезти его на процедуру, покормить пациента, изменить ему давление и пульс. Врачи же расскажут учащимся о симптомах, психологическом состоянии человека и прочих врачебных нюансах