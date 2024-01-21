Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев.

Во Владимире подросток на один день стал танкистом. Роману 14 лет. Шарик с его новогодним желанием в Суздале снял с «Елки желаний» губернатор Александр Авдеев.Школьник вместе с мамой побывал в учебном центре в Ковровском районе. Он познакомился с профессией и узнал об устройстве военной техники, сам покатался на танке, а также пообщался с опытными военными.По состоянию здоровья мальчик уже сейчас знает, что не сможет пойти в армию. Поэтому для ребенка было особенно важно хотя бы на один день исполнить мечту.