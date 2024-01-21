Во Владимирской области атмосферный фронт установит комфортную морозную погоду По прогнозам...

Во Владимирской области атмосферный фронт "установит" комфортную морозную погодуПо прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 января 2024 года, погода во Владимирской области останется морозной. В утренние часы в регионе местами будет до -17 градусов. К полудню температура поднимется до - 11 градусов .Ночью столбик термометра остановится на отметке -10°C. Далее придет небольшое потепление и уже во вторник столбики термометров покажут -3..-4 градусов днем.Ветер сменится с северо-западного на южный, 4 метра в секундуАтмосферное давление по-прежнему высокое 756 - 762 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 22 январяПогода этого дня характеризовала сентябрь: снег идет - сентябрь будет дождливым; сухая и солнечная погода - жарким. Кошка на печь залазит - к похолоданию, лежит кверху брюхом - к потеплению, точит когти об дерево - к ветреной погоде, спит целый день - к теплу.Фото: freepik.com