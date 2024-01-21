Во Владимирской области для электромобилей продлен бесплатный проезд по платным участкам...

Во Владимирской области для электромобилей продлен бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорогНапомним, что с 1 марта 2023 года владельцам электромобилей разрешили бесплатный проезд по платным дорогам.«Правительство России приняло решение продлить на 2024 год бесплатный проезд для физических лиц - пользователей электромобилей по платным участкам федеральных автомобильных дорог. Льгота предоставляется в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», куратором которого является первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов», - говорится в сообщении.Отмечается, что под действие льготы, в частности, подпадают платные участки автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, Северный обход Одинцово, а также участок с 15 по 58 км трассы М-11.В 2023 году льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов.Льгота возобновилась с 19 января 2024 года.Ранее мы сообщали, что во Владимирской области выросла стоимость проезда по платным дорогам.Фото: freepik.com