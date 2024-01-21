О нововведениях сообщили на специальном рабочем совещании, посвященном вопросам льготного лекарственного обеспечения.

На специальном рабочем совещании по вопросам льготного лекарственного обеспечения, вице-губернатор Константин Баранов предложил облздраву отказаться от закупки препаратов на год. Причиной такого предложения стала необходимость учесть возможность изменения схемы лечения у пациентов. Вместо этого, период закупок будет сокращен до 3-6 месяцев, с возможностью уточнения рецепта при необходимости.На собрании отметили, что в прошлом году из регионального бюджета было выделено 2,4 миллиарда рублей, а из федерального – 438 миллионов рублей на приобретение льготных препаратов. Наибольшая часть средств была потрачена на лекарства для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, жители региона часто обращаются за препаратами, предназначенными для борьбы с рассеянным склерозом. Поставки этих лекарств уже осуществлены, и в ближайшее время пациенты смогут получить необходимую помощь.