С 1 июля 2024 года в регионе изменится тариф на вывоз мусора.

Как сообщила Мария Новоселова, министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области, в июле ожидается повышение цен на все коммунальные услуги, включая электричество и отопление. Однако наибольшее увеличение стоимости произойдет в области обращения с коммунальными отходами.Повышение цен затронет две из трех компаний, которые являются региональными операторами и работают в подмосковной зоне - «Биотехнологии» и «Хартия». В то же время, «Экотранс», который обслуживающая города Муром и Гусь-Хрустальный, не столь значительно повысит стоимость в квитанциях. Здесь рост составит около 11 процентов. В среднем же, оплата за вывоз мусора увеличится на 19 рублей на одного человека.