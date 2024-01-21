Об этом пишут представители пресс-службы Правительства Владимирской области.

Юных владимирцев зовут на бесплатные занятия по техническому и естественнонаучному творчеству. Об этом пишут представители пресс-службы Правительства Владимирской области.Так, владимирский детских технопарк «Кванториум-33» предлагает для учащихся 1-11 классов обучение по актуальным направлениям. Например, по биотехнологии и генетике, робототехнике или прототипировании, промышленному дизайну и даже по аэротехнологии.Площадка, на которых будут проводиться занятия, оснащены современным оборудованием. Среди руководства опытные педагоги, представители научной школы.Чтобы подать заявку, необходимо до 31 января прийти на улицу Каманина, 30/18. Само же обучение будет проходить в феврале-мае. Более подробная информация на .