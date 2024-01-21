Об этом пишут представители пресс-службы Правительства Владимирской области.
Юных владимирцев зовут на бесплатные занятия по техническому и естественнонаучному творчеству. Об этом пишут представители пресс-службы Правительства Владимирской области.
Так, владимирский детских технопарк «Кванториум-33» предлагает для учащихся 1-11 классов обучение по актуальным направлениям. Например, по биотехнологии и генетике, робототехнике или прототипировании, промышленному дизайну и даже по аэротехнологии.
Площадка, на которых будут проводиться занятия, оснащены современным оборудованием. Среди руководства опытные педагоги, представители научной школы.
Чтобы подать заявку, необходимо до 31 января прийти на улицу Каманина, 30/18. Само же обучение будет проходить в феврале-мае. Более подробная информация на .