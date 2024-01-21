Об этом рассказали в телеграм-канале «ЦУР Владимирской области».
За пять лет во Владимирской области благоустроено 894 объекта. Об этом рассказали в телеграм-канале «ЦУР Владимирской области».
Участники федеральной программы – набережные, дворы, парки – были участниками всенародного голосования проекта «Формирование комфортной городской среды.
По информации президента России Владимира Путина, программа, действующая уже несколько лет, работает хорошо, поэтому её решено продлить до 2030 года. «Более того – её надо увеличить», – отметил Владимир Владимирович.