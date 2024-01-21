Об этом рассказали в телеграм-канале «ЦУР Владимирской области».

За пять лет во Владимирской области благоустроено 894 объекта. Об этом рассказали в телеграм-канале «ЦУР Владимирской области».Участники федеральной программы – набережные, дворы, парки – были участниками всенародного голосования проекта «Формирование комфортной городской среды.По информации президента России Владимира Путина, программа, действующая уже несколько лет, работает хорошо, поэтому её решено продлить до 2030 года. «Более того – её надо увеличить», – отметил Владимир Владимирович.