Жителей Владимирской области предупредили о сроке повышения тарифов ЖКХ. Тарифы на коммунальные...

Жителей Владимирской области предупредили о сроке повышения тарифов ЖКХ.Тарифы на коммунальные ресурсы изменятся только с 1 июля 2024 года, напоминает Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.Платежный документ с новыми тарифами жители области получат за июль 2024 года. Изменение суммы платежа за коммунальные услуги в первом полугодии не связано с изменением тарифов, а обусловлено различным объемом потребления ресурсов, подчеркнули в министерстве..С тарифами на коммунальные ресурсы, утвержденными на 2024 год, можно ознакомиться на сайте Министерства по ссылке: https://clck.ru/36GEst.Фото: Фото pxfuel.com