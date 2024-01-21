Жители Владимирской области рассказали, какие проблемы их чаще всего волнуют в наступившем 2024...

Жители Владимирской области рассказали, какие проблемы их чаще всего волнуют в наступившем 2024 годуКак сообщили в пресс-службе администрации города Владимира за первые две недели нового года поступило в систему Платформы обратной связи 117 обращений.Платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.Горожане обращались на темы обслуживания многоквартирных домов, ремонта дорог, общественного транспорта, благоустройства и содержания дворовых территорий.Все поступающие обращения рассматривают профильные органы власти. Ведомства обязаны дать ответ на сообщение в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются быстрее — в срок до 10 дней.Воспользоваться системой ПОС можно:- На сайте ПОС.Госуслуги- Через приложение "Госуслуги.Решаем вместе"- С помощью виджетов «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение» в меню нашей группы.Фото: администрация города Владимира; freepik.com