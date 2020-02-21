Сотрудники ГИБДД устроили проверку

За 2 неполных месяца 2020 года во Владимирской области произошло уже 18 аварий с пострадавшими в них детьми. Сотрудники ГИБДД устроили массовые проверки водителей на предмет безопасности юных пассажиров.По данным УМВД России по Владимирской области, 23 ребёнка получили различные травмы. В связи с этим, во Владимире, рядом с детскими садами дежурили посты ДПС. Полицейские отметили, что большая часть жителей Владимира оборудовала свою машину детскими удерживающими устройствами.Только 5 водителей были оштрафованы на 3 тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей. С каждым из них провели профилактическую беседу.«Профилактическая работа по соблюдению водителями требований к перевозке детей будет продолжена в дальнейшем. Главное – это безопасность наших детей, забота о них, воспитание грамотными участниками дорожного движения», - заявили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.