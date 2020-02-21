Второй Западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Халила Арсланова, обвиняемого в хищении 6,7 миллиарда рублей.

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Халила Арсланова, обвиняемого в хищении 6,7 миллиарда рублей.Просьбы защитников генерал-полковника выпустить его под подписку о невыезде или под залог в размере 550 тысяч рублей судья отклонил, передает "Интерфакс". Сам Арсланов в суде заявил, что ему требуется операция. Свою вину он не признает.Следователь Сергей Пешков и военный прокурор выступали против изменения меры пресечения Арсланову.Уголовное по факту хищения средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники было возбуждено в 2013 год. В 2019 году Халилу Арсланову было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ.