В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский Автомобилист на домашнем льду обыграл новосибирскую Сибирь со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский "Автомобилист" на домашнем льду обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).У победителей голами отметились Найджел Доус (31), Александр Кучерявенко (32) и Питер Холланд (60, пустые ворота), а у гостей единственную шайбу забросил Данил Романцев (35)."Автомобилист" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 74 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а "Сибирь" в ней же расположилась на пятой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Андрея Мартемьянова во вторник, 25 февраля, на выезде сыграют с омским "Авангардом", а новосибирцы тремя днями ранее в Челябинске сыграют с местным "Трактором".