iOS долгое время была закрытым садом для сторонних разработчиков. Однако в этом году Apple может разрешить замену стандартных приложений, таких как браузер и почта, на альтернативные

iOS долгое время была "закрытым садом" для сторонних разработчиков. Apple держала свою экосистему очень обособленно: компания не допускала в неё конкурентов, а пользователям - запрещала менять стандартные приложения на альтернативные.Жесткие правила относительно сторонних продуктов действуют еще с момента запуска магазина App Store в 2008-м. Например, все ссылки в iOS не могут открываться в другом браузере, кроме как в Safari. Сменить "Почту" на сторонний клиент, такой какой Google Gmail или Microsoft Outlook, также нельзя.Ситуация начала меняться в прошлом году. Осознав, что объемы продаж айфонов не растут былыми темпами, руководство Apple сместило акцент на развитие цифровых сервисов: "умной" колонке Amazon Echo открыли доступ к музыке Apple Music, а Samsung - разрешили устанавливать на смарт-телевизоры iTunes. Теперь компания собирается пойти на еще большие уступки.По информации осведомленных источников Bloomberg, в этом году Apple приоткроет экосистему и разрешит пользователям самим выбрать браузер и почтовый клиент. Помимо этого, будут ослаблены ограничения для сторонних стриминговых сервисов: на "умных" колонках HomePod можно будет слушать треки не только из Apple Music, но и Spotify и Pandora.Сейчас компания предустанавливает на смартфоны и планшеты 38 собственных приложений, включая браузер Safari, "Почту", "Сообщения" и "Карты". Некоторые, по данным агентства, можно будет поменять на аналоги в iOS 14. Как ожидается, эту версию представят в июне, а выпустят в сентябре-октябре.