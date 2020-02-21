Отряды вооруженной оппозиции прорвали оборону сирийской армии в провинции Идлиб. Российская авиация пытается остановить продвижение боевиков: бомбардировщики Су-24 ударили по отрядам оппозиции. ВКС удалось уничтожить 1 танк, 6 боевых машин пехоты, 5 пикапов с тяжелым вооружением.

Отряды вооруженной оппозиции прорвали оборону сирийской армии в провинции Идлиб. Российская авиация пытается остановить продвижение боевиков: бомбардировщики Су-24 ударили по отрядам оппозиции. ВКС удалось уничтожить 1 танк, 6 боевых машин пехоты, 5 пикапов с тяжелым вооружением, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон.Как пишут местные СМИ, террористам удалось захватить населенный пункт Найраб, который находится всего в 10 километрах от столицы провинции Идлиб.Отмечается, что боевики наступают при поддержке турецкой артиллерии. Четверо сирийских солдат получили ранения при обстреле. Российские военные связались с турецкими коллегами и предупредили, что знают об участии их артиллерии в атаке террористов. После этого вооруженные силы Турции прекратили огонь.Центр по примирению враждующих сторон призвал турецких военных не поддерживать террористов.Напомним, первое столкновение военных двух стран произошло 3 февраля в провинции Идлиб. Сирийцы обстреляли турецкое подразделение, которое попыталось сменить позиции и не предупредило об этом ни Москву, ни Дамаск. Тогда погибли пятеро военных и трое гражданских специалистов.