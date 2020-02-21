21.02.2020

2020-02-21 12:15:03

Денису Родионову из Вязниковского района требуется помощь

У четырехлетнего мальчика - серьезное заболевание. Глюкозу в его крови уничтожает инсулин. Как помочь малышу, расскажем в нашем репортаже.



Из игрушек четырехлетний Денис предпочитает машинки и лего. У него множество грузовиков, автомобилей, но любимая - мультивен. Однако, скоро гонки придется прервать. Мальчику нужно проверять уровень сахара в крови. Вера Николаевна - бабушка Дениса - рассказывает: он, как настоящий мужчина, не издает ни звука, когда иголка прокалывает пальчики - уже привык. Первый приступ у ее внука случился в полтора года.



Вера Родионова, бабушка Дениса: «Первый приступ был при мне. У него не стало хватать воздуха. Стал задыхаться, и я так испугалась... Ну вот, скорую вызвали. Его увезли в больницу. Не знаю даже, как это и говорить, сказали ангина. Лечить стали и поставили глюкозу. Ему сахар подняли, полежали и домой... Когда уже второй, третий раз с ним случилось, у него взяли на сахар, а у него сахара нет в крови. И тогда его отвезли во Владимир, в реанимацию, и вот все началось».

Из Владимира их отправили в Нижний, а оттуда в Москву. В Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии врачи подтвердили диагноз. У Дениса - врожденный гиперинсулинизм. Это заболевание, при котором поджелудочная железа избыточно вырабатывает инсулин, «уничтожающий» глюкозу в крови.



Вера Родионова, бабушка Дениса: «Мы сначала сами покупали. Полгода нам не давали, ждали. Были торги, еще что-то, но было не так дорого. А сейчас вот этот Окреотид нельзя долго капать. И вот нас на этот укол, а он очень дорогой».

Денису назначили постоянный прием синтетического аналога соматостатина. Этот препарат имеет длительное действие: достаточно всего лишь одной инъекции в месяц, чтобы поджелудочная железа на протяжении этого периода функционировала нормально. К сожалению, для семьи - это чрезвычайно дорого.



Но чудеса случаются! Зрители ГТРК Владимир не раз помогали детям. Мы просим Вас об этом еще раз. Стоимость лечения - 1 090 768 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 1 047 768 рублей. Не хватает всего 43 000 рублей.

Для помощи Денису Родионову отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения - 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи можно увидеть на сайте Русфонда.

Юлия Болдина, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»