Александрна Илларионова и Андрея Журавлева приговорили в Греции к 395 годам лишения свободы на двоих . Суд признал россиян виновными в организации незаконной миграции, сообщает В январе ..

Александрна Илларионова и Андрея Журавлева приговорили в Греции к 395 годам лишения свободы на двоих . Суд признал россиян виновными в организации незаконной миграции, сообщаетВ январе аналогичные тюремные сроки получили двое других граждан России – Антон Каррамов и Платон Давыдов. Родственники осужденных утверждают, что они попали в руки недобросовестных работодателей. Мужчины нашли работу за границей в интернете, где им предлагали возить туристов в Грецию, Италию и Турцию. Но "туристами" оказались нелегалы. В общей сложности, за это преступление арестовали 24 россиянина, пишет "".