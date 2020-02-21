Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская написала стихотворение, посвященное лидеру группы Ленинград Сергею Шнурову. Творение политик разместила на своей странице в Facebook.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская написала стихотворение, посвященное лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову. Творение политик разместила на своей странице в Facebook.Ранее стало известно, что Шнуров вступил в петербургское отделение "Партии роста". По словам артиста, с ним работа однопартийцев будет веселее, поскольку он внесет яркие краски в работу. Кроме того, лидер группы "Ленинград" не исключает возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.Наталья Поклонская в своем стихотворении попросила представить Шнурова в качестве депутата, как с трибуны гремит его "петербургский мат", а к Думе подъезжает лимузин, из которого гремят песни с бранными словами.Зампред комитета Госдумы обратилась к лидеру группы "Ленинград" со словами о том, что в Думе ему "не нальют рюмку коньяку", поскольку в буфете имеются компот и чай. Кроме того, Поклонская посоветовала артисту не подливать в напитки из фляги "вискарь".В заключении стихотворения депутат от Крыма отметила, что все "лабутены" и "очки Собчак" Шнурова никак не рифмуются в законы.