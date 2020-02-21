Тур по Европе - давняя мечта Алёны Маркеловой.
За границу она едет не первый раз. Прежнюю визу в Италию девушка также оформляла в VisaTourService.
Алёна Маркелова, клиент: «Сотрудники VisaTourService рекомендуют определенные страны тем людям, которые часто путешествуют и понимают актуальность информации. Допустим, через Францию может быть есть большая возможность получить визу на 2, 3 или на 5 лет».
Основная особенность сейчас - новые правила получение Шенгенских виз. Изменился срок подачи и рассмотрения документов. Также изменились условия выдачи многократных мультивиз.
Дмитрий Волков, директор визового центра "VisaTourService": «Подавать документы можно не как ранее за 3 месяца до предполагаемой поездки, а за 6. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы люди заранее планировали свою поездку, не делали это в последний день. Сейчас одна особенность - подать можно не позднее, чем за 15 дней».
Ещё одно новшество: первые три визы - однократные под срок поездки.
Дмитрий Волков, директор визового центра "VisaTourService": "Первые три визы будут в течение двух лет короткие. Далее после того, как вы правильно откатали три визы Шенгенских. Вы потенциально можете претендовать на двухлетнюю и пятилетнюю мультивизы. То есть как раньше получить сразу полугодовую и годовую визы уже не получится. Сейчас по каждый стране одинаковые условия получения и оформления виз. Система Шенгенского соглашения для благонадежный граждан упрощена. Можно будет подать на ряд стран визы онлайн с электронными подписями. Ездить никуда в консульство не нужно. Всё в рамках нашего офиса делаем быстро».
Оформить документы визовый центр может в любую страну. А в США запишут на собеседование в кратчайшие сроки.
Дмитрий Волков, директор визового центра "VisaTourService": «Много визовых центров лишили аккредитации в стране , так как подавали некорректно документы. Именно наш визовый центр, федеральная сеть, у нас центры почти в каждом городе есть. У нас большой объём заносов документов в консульства. И мы не потеряли не по одной стране аккредитацию».
Оформить визу, не выезжая из Владимира. Сделать фото и снять биометрию можно прямо в визовом центре. Особенные условия - для групповых поездок.
Нина Глизница, Андрей Синягин
«Вести-Владимир»
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