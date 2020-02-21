Грузовой КамАЗ с прицепом на большой скорости врезался в одну из аптек поселка Ильинский в Краснодарском крае. За мгновение до этого он совершил столкновение с легковым автомобилем, ..

Грузовой КамАЗ с прицепом на большой скорости врезался в одну из аптек поселка Ильинский в Краснодарском крае. За мгновение до этого он совершил столкновение с легковым автомобилем, сообщаетКамеры видеонаблюдения зафиксировали, как грузовик, не притормаживая, проехал перекресток с оживленным движением, где он сбил ехавший сбоку седан. От удара автомобиль несколько раз повернулся вокруг своей оси, а большегруз съехал с дороги и влетел в аптеку. В легковушке находились мужчина и ребенок, они не получили сильных травм. В аптеке людей не было. О состоянии водителя КамАЗа не сообщается.