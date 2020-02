Китайские власти могут продлить срок действия субсидий для покупателей электромобилей, истекающий в конце 2020 года, чтобы оживить автомобильный рынок

Китай может продлить период субсидирования покупателей электромобилей, истекающий в конце 2020 года, в попытке оживить продажи на крупнейшем в мире рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.Политики обсуждают эту возможность после первого ежегодного снижения реализации электромобилей в Китае, сообщили информаторы издания на условиях анонимности. Продажи электрокаров в январе упали на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при общем снижении продаж автомобилей.Падение спроса произошло после того, как правительство в июле прошлого года урезало субсидии для покупателей, чтобы обеспечить саморегулирование отрасли и сделать ее менее зависимой от государственной поддержки. Хотя переговоры предшествовали появлению коронавируса как глобальной угрозы, эта вспышка также оказала большее давление на всю автомобильную промышленность, вызвав остановку производства.Продление действующих субсидий, как ожидается, поддержит в первую очередь китайских производителей электромобилей, таких как BYD Co., BAIC BluePark New Energy Technology Co. и NIO Inc., а также станет позитивным фактором для американской Tesla, которая в прошлом месяце начала поставлять на рынок электромобили, производимые на Гигафабрике в Шанхае.Продажи новых энергетических транспортных средств (NEV), включая электромобили, гибриды и автомобили на топливных элементах рухнули на 54,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 44 тыс. единиц.В целом автомобильный рынок в стране также сократился, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей. Продажи новых автомобилей в Китае в январе упали на 18% в годовом выражении, до 1,94 млн единиц. В числе причин называют выходные по случаю Нового года по Лунному календарю, а также последующей вспышкой коронавируса.В отрасли прогнозирует, что новая эпидемия будет иметь серьезные последствия для экономики страны, но падение потребительского спроса будет краткосрочным. В 2019 году продажи новых автомобилей в Китае сократились второй год подряд.Китай ввел субсидирование электромобилей десять лет назад, и они сыграли ключевую роль в превращении страны в ведущий мировой рынок. Правительство компенсировало до 60 000 юаней ($8700) при покупке автомобиля, не считая дополнительных средств, иногда предоставляемых муниципальными органами власти. Субсидии в настоящее время снижают стоимость некоторых электромобилей до 25 000 юаней.Примерно четыре года назад правительство установило график поэтапного сокращения субсидий до конца этого года. Оно также ввело кредитную систему, которая, по сути, требовала от всех автопроизводителей — как международных, так и китайских — выпускать по крайней мере несколько электромобилей. Продажи энергоэффективных автомобилей составили около 8% от общего объема продаж концерна Zhejiang Geely Holding Group Co. в прошлом году.Неясно, когда субсидии будут отменены, отметили собеседники агентства. Министерство промышленности и информационных технологий не ответило на запрос о комментарии, сославшись на заявления министра Мяо Вэя о том, что власти не планируют сокращать субсидии на покупку электромобилей. Тогда акции Tesla впервые преодолели отметку в $500.В 2020 году легковые электромобили в КНР имеют право на субсидии до 25 000 юаней ($3608), в то время как легковые и легкие коммерческие PHEV имеют право на фиксированную субсидию в размере 10 000 юаней.Отвечая на опасения по поводу еще большего сокращения субсидий для NEV, Мяо Вэй пообещал, что в этом году программа стимулирования "не будет прекращена". В отношении субсидий для NEV, Мяо и министерство промышленности должны еще согласовать приоритеты с министерством финансов. Когда Мяо спросили, будут ли субсидии снова сокращены в грядущем июне и прекращены в конце года, он ответил, что вопрос все еще обсуждается, но добавил, что дальнейшие сокращения "вероятно будут более постепенными" по сравнению с первоначальным планом.Министр, вероятно, предлагает правительству скорректировать временные рамки для постепенного прекращения субсидий для NEV, так что большая часть нынешних стимулов будет сохранена в этом году, а часть продлена и на следующий год.Коронавирус усугубил и без того сильное падение продаж электрокаров в Китае, что, в свою очередь, затронула и мировой рынок, так как на Поднебесную приходится около половины мирового годового объема продаж, превышающего 2 миллиона единиц. Китайская ассоциация пассажирских автомобилей также заявила, что люди избегают пользоваться каршеринговыми сервисами, что подрывает спрос на электрокары со стороны провайдеров услуг.