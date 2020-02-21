Один из 12 пассажиров Ан-12, рухнувшего менее чем через минуту после взлета из аэропорта в Магадане, перед посадкой на борт снял самолет на видео, особо отметив его плачевное техническое состояние.

Один из 12 пассажиров Ан-12, рухнувшего менее чем через минуту после взлета из аэропорта в Магадане, перед посадкой на борт снял самолет на видео, особо отметив его плачевное техническое состояние."На вот этом чертолёте летим, короче, убитом. На нем опасно лететь", — заявил мужчина.У принадлежащего горнодобывающей компании "Т-Цемент" самолета, как свидетельствует первоначальное донесение, во время набора высоты произошло увеличение тангажа с одновременной потерей скорости. Ан-2 спланировал с высоты около 20 метров и рухнул на землю левым боком."Я еще чухаю, что он не взлетит!" — заявил все тот же пассажир после жесткой посадки. Судя по кадрам, он вместе с другими вахтовиками смог самостоятельно выбраться из салона.Всего на борту находились 14 человек, травмы получили семеро, у пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника.Эксперты склоняются к тому, что к аварии привели либо технические неполадки, либо ошибка пилотов.