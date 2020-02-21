Злоумышленник воспользовался аккаунтом незнакомого ему мужчины, проник в автомобиль и совершил незаконную поездку...

Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержан 16-летний молодой человек, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством.В ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы с заявлением об угоне автомобиля иностранного производства обратился представитель каршеринговой компании. Он пояснил, что принадлежащий компании автомобиль пропал с места парковки, расположенной на улице Академика Анохина. Материальный ущерб составил не менее 1,5 миллионов рублей.В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции обнаружили указанный автомобиль. За рулем находился 16-летний молодой человек.Установлено, что злоумышленник воспользовался аккаунтом незнакомого ему мужчины, проник в автомобиль и совершил незаконную поездку.Отделением дознания ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93