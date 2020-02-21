Неандертальцы не были существами, больше похожими на животных, нежели на людей. Археологи находят тому всё больше подтверждений. Не так давно завершились раскопки, которые показали, что двоюродные братья человека, скорее всего, хоронили мёртвых. Однако точка в вопросе не поставлена, как утверждают сегодня многие СМИ.

Археологи обнаружили верхнюю часть скелета неандертальца возрастом примерно 70 тысяч лет. Находка, которую учёные назвали Shanidar Z, была сделана в трещине в пещере Шанидар в иракском Курдистане.Археологи показали, что это одни из немногих останков неандертальцев, которые сохранились в исходном анатомическом положении. Но самое важное: учёные собрали доказательства того, что неандертальцы хоронили своих мёртвых сородичей.Поясним, что пещера Шанидар известна ещё с 1950-х годов. Именно там археолог Ральф Солецкий (Ralph Solecki) впервые обнаружил скелеты неандертальцев, возраст которых был оценен в те времена в 45 тысяч лет.Всего тогда было найдено 10 частичных останков мужчин, женщин и детей. Некоторые тела были сгруппированы. Кроме того, возле одного скелета учёные обнаружили комки пыльцы, которые окружали тело усопшего. Это навело специалистов на мысль о том, что тело было намеренно помещено в могилу и на него положили цветы.Так называемое "цветочное захоронение" заставило пересмотреть укоренившееся в те годы представление о неандертальцах, как о существах, больше похожих на животных, нежели на людей. Обнаружив могилу "с цветами", учёные пришли к выводу, что они были более интеллектуально развитыми существами.Ральф Солецкий (на этом фото 1960 года слева) умер в марте 2019 года в возрасте 101 года. Несмотря на несколько попыток, он так и не смог продолжить раскопки на месте, принёсшим ему общемировую славу.Фото Ralph S. and Rose L. Solecki papers, National Anthropological Archives, Smithsonian Institution.Однако в 1950-1960 годах идея о том, что неандертальцы хоронили мёртвых, не была полностью подтверждена имеющимися фактами. Так, скептики предполагали, что цветы или пыльца могли быть занесены к останкам грызунами, которые роют норы.Автор нового исследования Эмма Померой (Emma Pomeroy) из Кембриджского университета добавляет также, что некоторые рабочие, помогавшие на раскопках, несли в пещеру цветы."Было высказано достаточно много сомнений, поэтому люди начали весьма скептично [относиться к данному мнению]", - объясняет она.Солецкий возобновил раскопки в 2014 году, однако уже через пару дней их пришлось приостановить из-за угрозы военного нападения (напомним, что работы велись в иракском Курдистане). Исследователи не надеялись обнаружить новые останки неандертальцев.Однако в 2016 году команда археологов обнаружила в самой глубокой части трещины сначала ребро, а позднее поясничный позвонок и кости будто бы сжатой правой руки.Позвоночный столб неандертальца в небольшом куске окружавших его осадочных пород.Фото Graeme Barker.Завершающий этап работ пришёлся на 2018-2019 годы, когда учёные смогли извлечь из древних пород сначала сплющенный череп неандертальца, а затем и верхнюю половину тела почти до талии. Что интересно, левая рука была свёрнута в таком положении, как будто неандерталец использовал кулак как подушку. Как мы уже сказали, кости усопшего находились в своём исходном анатомическом положении, что встречается не так часто (прежние находки были сделаны в 2006-2007 и 2010 годах, однако эти останки сохранились лучше).Рисунок позиции, в которой находилась верхняя часть тела неандертальца. У головы усопшего также располагался камень.Иллюстрация Emma Pomeroy.Судя по всему, нижняя часть тела была извлечена из земли вместе с блоком, который содержал останки под названием Shanidar 4. Их археологи забрали для исследования в 1960 году.Команда Померой предполагает, что ноги и стопы могли в своё время ошибочно "приписать" скелету под названием Shanidar 6. Точной информации у учёных нет, так как во время вторжения США в Ирак в 2003 году многие останки были утеряны.Предварительный анализ показал, что верхней части скелета, найденной в 2019 году, более 70 тысяч лет. Пол умершего ещё не определён, но по относительно истёртым зубам учёные предположили, что на момент смерти неандерталец был в среднем возрасте или старше.Сразу несколько фактов указывали на то, что он был похоронен намеренно. В частности, слой отложений вокруг скелета заметно отличается от того, что находился ниже."Тот [слой], в котором лежали кости, был гораздо темнее", - рассказывает Померой.Более того, слой почвы под телом демонстрировал признаки того, что землю копали."Если вы представите себе, что копаете могилу или небольшую яму, то поймёте, что под тем [слоем], который вы вынимаете, происходит сжатие земли, ведь вы при этом давите на него [лопатой] ", - объясняет Померой.Раскопки велись в пещере Шанидар в иракском Курдистане.Фото Hardscarf/Wikimedia Commons.Команда археологов обнаружила, что почва под телом была сжата, чего не наблюдалось в более глубоком слое. Это, по мнению специалистов, служит доказательством того, что могила была выкопана намеренно, а затем в неё было помещено тело."Новые раскопки показали, что некоторые из этих тел были положены в естественный канал в полу пещеры, который был проделан водой. Его затем намеренно сделали глубже, - добавляет один из ведущих авторов работы профессор Грэм Баркер (Graeme Barker) из Института археологии Макдональда при Кембриджском университете. - У нас на руках предварительные убедительные доказательства того, что Shanidar Z был похоронен намеренно."Пока неясно, принадлежат ли останки новому индивиду или же одной из предыдущих находок, некоторые из которых также являются неполными. Этот вопрос поможет прояснить ДНК-анализ, который потенциально сможет выявить родственные связи между погребёнными (молекулы ДНК плохо сохраняются в жарком климате, поэтому палеогенетики пока не могут судить об этом наверняка).На данный момент археологи изучают обнаруженные в пещере Шанидар останки при помощи современных технологий в лабораториях Кембриджского университета. Ожидается, что они позволят не только изучить древнюю ДНК, но и определить способы погребения, которые использовали неандертальцы.Археолог Эмма Померой на раскопках в пещере Шанидар.Фото Graeme Barker.Добавим, что люди хоронили своих усопших на протяжении последних 100 тысяч лет. "Двоюродные братья" вполне могли перенять этот ритуал у людей или "изобрести" самостоятельно. Но доподлинно известно, что виды пересекались в те времена, когда в пещере Шанидар были сделаны данные погребения.Научная статья по итогам исследования опубликована в журнале Antiquity.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что человек прямоходящий вымер гораздо позже, чем считалось, а также о новых открытиях в Алжире, которые меняют историю происхождения человека.