Генеральный секретарьНемецкого онкологического общества Йоханнес Брунс рассказал, какой способ лечения рака является самым эффективным. По словам эксперта, наиболее успешно с опухолями ..

Генеральный секретарьНемецкого онкологического общества Йоханнес Брунс рассказал, какой способ лечения рака является самым эффективным. По словам эксперта, наиболее успешно с опухолями справляется иммунотерапия, сообщаетБрунс отметил, что этот метод стали широко применять лишь в прошлом году. Его суть заключается в "обучении" иммунной системы организма обнаружению и уничтожению раковых клеток. Для этого в теле человека существуют особые элементы – Т-киллеры. Но при возникновении онкологии они теряют возможность различать больные и здоровые клетки и перестают бороться с недугом. Специалист отметил, что благодаря иммунотерапии стала возможной борьба с некоторыми видами рака, которые прежде считались практически неизлечимыми, передает